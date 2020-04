Francis Lawrence porterà al cinema il prequel di Hunger Games

Il regista Francis Lawrence tornerà presto a dirigere un film tratto dalla saga romanzesca Hunger Games.

Dopo aver diretto tre dei quattro film approdati in passato al cinema, Francis Lawrence ha firmato con la Lionsgate per dirigere il romanzo prequel di Hunger Games, intitolato per l'occasione "The Ballad of Songbirds and Snakes".

Il romanzo, scritto ovviamente da Suzanne Collins, sarà in vendita dal 19 maggio (anche in Italia). Le ambientazioni di questo nuovo libro andranno 64 anni indietro nel tempo rispetto alle avventure di Katniss Everdeen. Il nuovo protagonista sarà un giovanissimo Coriolanus Snow (il villain della saga interpretato nei film da Donald Sutherland), qui alle prese con il ruolo di mentore di una giovane partecipante del Distretto 12 (quello di Katniss).

Il film sarà sceneggiato da Michael Arndt, già veterano della saga per aver scritto Hunger Games: La ragazza di fuoco, mentre la Collins figurerà ancora una volta come produttrice esecutiva, tra i produttori anche Nina Jacobson e Brad Simpson, con la loro Color Force.

Ricordiamo che i quattro capitoli della saga Hunger Games hanno raggiunto un incasso complessivo quasi pari a 3 miliardi di dollari, portando sulla cresta dell'onda il talento di Jennifer Lawrence.