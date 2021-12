Lo scorso 8 dicembre, Netflix ha rilasciato la terza e stagione della serie super-hero Titans, basata sugli omonimi fumetti DC. Questa la recensione.

Robin (Curran Walters) è morto e Batman (Iain Glen) abbandona la scena di Gotham City, al suo posto arriveranno i Titans, capitanati da Nightwing (Brenton Thwaites). In una città che non è la loro dovranno affrontare una estenuante partita a scacchi con un nuovo avversario, Red Hood. Al loro fianco ci sarà Barbara Gordon (Savannah Welch), commissario di polizia, come suo padre prima di lei. Contro ogni previsione, il team dovrà avvalersi della consulenza da Mindhunter del Dottor Jonathan Crane, alias Spaventapasseri, interpretato da Vincent Kartheiser.

LA SERIE

Tredici gli episodi della durata di cinquanta minuti circa. Tanti i registi coinvolti nella realizzazione, tra cui Millicent Shelton, Nick Gomez e Chad Lowe. Ognuno ha portato la propria esperienza dietro la macchina da presa al servizio di una continuità narrativa che è risultata ben amalgamata e avvincente. L’esperto Lowe, nel particolare, ha avuto modo di dirigere l’episodio conclusivo con una buona gestione dei ritmi e della suspense.

Così come per le due precedenti (recensione seconda stagione), anche questa nuova stagione di Titans vive di alti e bassi, ciononostante ha dalla sua l’introduzione di alcuni personaggi ben riusciti e di una serie di sottotrame interessanti che ben si inseriscono nella struttura narrativa principale. Siamo d’accordo nel constatare che c’è ancora qualcosa da migliorare, ma in questa nuova sessione episodica si ha una maggiore percezione di maturità del prodotto rispetto al passato: fra gli elementi meno riusciti c’è l’eccessiva indolenza di un Batman monocorde e stanco, che mal si addice all’attore scozzese e da cui ci si aspetta, onestamente, qualcosa di più

Interessante, invece, la scelta di non mostrare il costume del pipistrello, nonostante ci sia una certa numerosità di scene girate nella BatCave, così come non viene mai mostrato direttamente il Joker se non in qualche inquadratura in controluce ed in lontananza, come a voler espressamente distaccare Titans dal Batman originale, nonostante tutto giri intorno alle dinamiche messi in atto dai due acerrimi rivali.

Bella la fotografia, assolutamente di un livello superiore rispetto ad altri show di genere, e la colonna sonora, con un buon contributo di revival anni ’70 associato alla presenza in scena di Starfire.

Buona la prova del cast principale, vogliamo ricordare Savannah Welch che, dopo il terribile incidente che le è costato l’amputazione di una gamba, torna a recitare in un ruolo da co-protagonista, presente in quasi tutti gli episodi. Positiva la prova di Vincent Kartheiser che porta sullo schermo un personaggio complesso ed impegnativo, a nostro avviso ben recitato e coinvolgente.

Titans è stata già rinnovata per una quarta stagione.