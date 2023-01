Esordio straordinario al Box Office cinese per The Wandering Earth II

Ieri 22 gennaio ha esordito nei cinema cinesi The Wandering Earth II, il film di fantascienza che fa da prequel al blockbuster del 2019.

In occasione del Capodanno Lunare l’accoglienza di The Wandering Earth II è stata a dir poco calorosa. Infatti, secondo i dati della società di monitoraggio Artisan Gateway, nel suo primo giorno di programmazione il nuovo blockbuster ha incassato la fantasmagorica cifra di quasi 70 milioni di dollari, balzando così al primo posto della classifica davanti alla commedia in costume Full River Red, film che ha raggiunto comunque il ragguardevole incasso di 59,3 milioni di dollari.

Certamente una grande boccata d’aria per l’industria cinematografica cinese che, a causa della pandemia e dell’insensata politica “Zero-Covid” del Paese Asiatico, ha sofferto e non poco.

THE WANDERING EARTH II

Il film, diretto da Frant Gwo e scritto dallo stesso regista insieme a Gong Ge’er, è basato sull’omonimo racconto di Liu Cixin il quale è anche il produttore insieme a Gong Ge’er. Nel cast Andy Lau, Wu Jin, Li Xuejian, Sha Yi, Ning Li, WangZhi e Zhu Yanmanzi. La release nei cinema irlandesi e britannici a partire dal 27 gennaio, successivamente sarà distribuito anche nelle sale USA, mentre in Cina vedrà la luce il 22 gennaio. Non sappiamo ancora se da noi potrà essere distribuito nei cinema o in qualche piattaforma streaming.