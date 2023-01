Box Office Italia, i Me Contro Te superano Avatar 2 nel weekend

Il Box Office Italia per la prima volta da dicembre non ha visto in prima posizione Avatar 2, a guidare la classifica nel weekend sono stati infatti i Me Contro Te.

Un weekend cinematografico ricco quello da poco passato, con un incasso complessivo di poco sotto i 7.5 milioni di euro. Come anticipato, a guidare la classifica non Avatar 2, ma il film per famiglie Me contro Te il film – Missione Giungla, il cui incasso in quattro giorni è stato 2.3 milioni di euro (2.36 milioni con le anteprime).

Avatar: La via dell’acqua dal canto suo ha di che festeggiare anche in seconda posizione. Con gli incassi globali ottenuti nel weekend infatti, il complessivo ha superato l’incredibile soglia di 2 miliardi di dollari incassati, proprio come sottolineato nel nostro ultimo aggiornamento. Tornando agli incassi italiani, il kolossal di James Cameron nel weekend ha raccolto 1.3 milioni di euro, per un totale di 42.1 milioni.

Babylon – il nuovo film di Damien Chazelle – ha esordito al terzo posto con un incasso di 850 mila euro, mentre Grazie Ragazzi ha chiuso al quarto con 629 mila euro, ed un totale di 1.57 milioni. La top five è stata invece completata da Tre di Troppo con 382 mila euro (totale 4.36 milioni).

Fonte: Cinetel