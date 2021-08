The Orville: Hulu non esclude la possibilità di realizzare una quarta stagione

Dopo aver dato la notizia del possibile termine delle riprese della terza stagione di The Orville, abbiamo ora un’altra ottima notizia per i numerosi fan da Hulu, la nuova casa dello show creato da Seth MacFarlane quale atto d’amore per Star Trek.

Jordan HelmaIn, responsabile della programmazione Hulu, in una recentissima intervista su Deadline ha dato ai lettori un aggiornamento sul ritorno sugli schermi della commedia di fantascienza, queste le dichiarazioni di Helman:

“L’ultimo anno e mezzo è stato complicato su vari livelli per quanto riguarda la produzione. Non posso condividere una data di lancio, ma siamo davvero entusiasti di ciò che abbiamo visto finora”

Il responsabile della programmazione Hulu, lasciando aperta l’ipotesi di un rinnovo di The Orville per una quarta stagione, ha poi continuato dicendo:

“Il futuro dello show rimane una conversazione aperta e non ci sono state altre conversazioni. Credo che i fan dello show che verranno da noi dalla Fox saranno profondamente eccitati e sazi. Penso anche che per i nuovi fan che forse non l’hanno sperimentato, per loro sembrerà nuovo”.

THE ORVILLE

The Orville 3 è prodotto dalla 20th Century Fox Television e dalla Fuzzy Door Productions. Seth MacFarlane è il produttore insieme a Brannon Braga, David A. Goodman, Jason Clark, Jon Cassar, Cherry Chevapravatdumrong, Tom Costantino e Howard Griffith. Fungono da produttori esecutivi Alana Kleiman, Andi Bushell, Dan O’Shannon e Andre Bormanis. Nel cast Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson, Jessica Szohr, Anne Winters e Eliza Taylor.

Gli episodi della nuova stagione saranno in totale 11, meno degli episodi delle precedenti due stagioni, ma di maggiore durata. La regia è curata dai soli Seth MacFarlane e Jon Cassar.

The Orville 3 sarà trasmessa dalla piattaforma Hulu (ove disponibile), qui in Italia ancora non si hanno notizie su chi potrà ospitare lo show.