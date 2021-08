The Orville 3: terminate le riprese, ora in fase di post produzione

Finalmente sembrerebbero terminate le riprese della terza stagione di The Orville, questo almeno è quanto si evince da un social post di Tom Costantino, co-produttore dello show comico/fantascientifico voluto da Seth MacFarlane quale omaggio alla saga Star Trek.

Come abbiamo avuto già modo di dire, non sono molte le anticipazioni o indiscrezioni che abbiamo avuto durante il lungo periodo di lavorazione di questa attesissima nuova stagione di The Orville, ma un grazie lo dobbiamo sicuramente al “loquace” co-produttore che spesso ci regala delle vere e proprie chicche e preziose informazioni relative all’andamento dei lavori.

È di poche ore fa infatti una immagine postata su “tomtheorville”, l’account ufficiale Istagram di Tom Costantino, in cui vediamo il logo di The Orville con su scritto “i survived 3 years – 2019/2021“, il tutto accompagnato da un commento:

“#TheOrville production side of things, breaking out that adorable past tense again. 🤣 #S3 #postproduction #editorial #vfx👨🏻‍💻🖥📺“

Anche se ancora la notizia non è stata ufficializzata dagli studios, tutto ciò fa legittimamente supporre che i lavori relativi alle riprese dello spettacolo siano finalmente terminati, e che la terza stagione di The Orville sia ora nella lunga fase post-produttiva.

THE ORVILLE

The Orville 3 è prodotto dalla 20th Century Fox Television e dalla Fuzzy Door Productions. Seth MacFarlane è il produttore insieme a Brannon Braga, David A. Goodman, Jason Clark, Jon Cassar, Cherry Chevapravatdumrong, Tom Costantino e Howard Griffith. Fungono da produttori esecutivi Alana Kleiman, Andi Bushell, Dan O’Shannon e Andre Bormanis. Nel cast Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson, Jessica Szohr, Anne Winters e Eliza Taylor.

Gli episodi della nuova stagione saranno in totale 11, meno degli episodi delle precedenti due stagioni, ma di maggiore durata. La regia è curata dai soli Seth MacFarlane e Jon Cassar.

The Orville 3 sarà trasmessa dalla piattaforma Hulu (ove disponibile), qui in Italia ancora non si hanno notizie su chi potrà ospitare lo show.