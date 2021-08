HBO Max pubblica il trailer di Cry Macho, il nuovo film di Clint Eastwood

HBO Max e Warner Bros hanno diffuso in rete il primo trailer di Cry Macho, il nuovo intenso film diretto ed interpretato dal premio Oscar “Clint Eastwood“.

Destinato ad una distribuzione “ibrida” in pieno stile Warner Bros, quindi in contemporanea tra sale cinematografiche e HBO Max, il film Cry Macho è un adattamento del celebre romanzo firmato da N. Richard Nash. Nel film l’attore veste i panni di una ex star di rodeo diventato poi un fallito allevatore di cavalli. L’uomo finisce per accettare un lavoro da un ex capo che lo incarica di riportare a casa suo figlio, lontano dalla sua madre alcolizzata. Il rilascio del film è al momento fissato per il 17 settembre prossimo.

CRY MACHO

PRODUZIONE: Il film è stato diretto ed interpretato da Clint Eastwood. La sceneggiatura è stata firmata da Nick Schenk e N. Richard Nash, autore quest’ultimo del romanzo da cui il film è tratto. In cabina di produzione spazio per Al Ruddy e Jessica Meier insieme a Tim Moore e alla Malpaso di Eastwood. CAST: Clint Eastwood, Eduardo Minett. DISTRIBUZIONE: Contemporaneamente al Cinema e su HBO Max dal 17 settembre 2021.

TRAMA: Nel film, Clint Eastwood darà volto ad un’ex star di rodeo diventato poi un fallito allevatore di cavalli. Ingaggiato da un suo ex capo dovrà riportare a casa il figlio, ora con la madre alcolizzata. Durante il loro viaggio, i due si ritroveranno a dover fare i conti con delle sfide impreviste e il disincantato e stanco cavaliere potrebbe trovare una possibilità di redenzione insegnando al ragazzo cosa significhi davvero essere un brav’uomo.