Box Office Italia: il cinecomic The Suicide Squad primo giovedì

Il cinecomic The Suicide Squad: Missione Suicida ha chiuso in testa con circa 600 mila euro la giornata di giovedì nel Box Office Italia.

Come da previsione il cinecomic DC ha mostrato i muscoli e raccolto 598 mila euro giovedì. Nonostante l’ottimo score, va considerato, però, che la Warner Bros nell’incasso registrato ieri ha incluso i dati raccolti dal film nei tre precedenti giorni delle anteprime. Pertanto, si tratta di un ottimo inizio, ma non straordinario, resterà da capire quanto potrà incassare il film quando sarà ufficialmente in sala.

Leggete qui la nostra recensione di The Suicide Squad: Missione Suicida.

Fast and Furious 9 ha concluso ieri, invece, la sua tornata di anteprime, e lo ha fatto incassando 316 mila euro al secondo posto. Complessivamente il nono capitolo della saga action ha raccolto nelle anteprime la bellezza di 1.38 milioni, non male. Il film sarà ufficialmente in sala dal 18 agosto. Jungle Cruise ha incassato al terzo posto 67 mila euro, ed ora viaggia a quota 1.12 milioni.

Leggete qui la nostra recensione di Jungle Cruise.

Tra le nuove proposte l’horror La Casa in Fondo al Lago ha aperto con 31 mila euro, mentre Blackpink: The Movie ha incassato in quinta posizione 27 mila euro, per un totale di 69 mila.

Dalla giornata odierna sarà obbligatorio esibire il Green Pass per accedere alle sale cinematografiche pertanto, vista la percentuale non altissima di vaccinati nel nostro paese, si potrebbe assistere ad un nuovo calo degli incassi. Restate connessi sulle nostre pagine per nuovi aggiornamenti.