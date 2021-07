The Orville 3: chi è la Guest Star misteriosa?

Seth MacFarlane, come sappiamo, è abbastanza arido nel rilasciare anticipazioni dei suoi show in fase di produzione, questo anche per quanto riguarda la terza stagione di The Orville, attesa da diversi anni dai tanti suoi fan.

Fortunatamente Tom Costantino, co-produttore dello spettacolo, attraverso i suoi canali social spesso elargisce ai suoi follower gustose news e foto dal set. Questa volta, dal suo account ufficiale di Istagram tomtheorville, il co-produttore ha voluto mostrare un’immagine di una “misteriosa” Guest Star in divisa, di cui però non ha voluto svelare il nome nonostante risulti facilmente riconoscibile.

Chi potrebbe essere secondo voi l’attore in divisa al fianco dell’Ufficiale Medico Dott.ssa Claire Finn, interpretata dalla simpatica Penny Johnson Jerald?

THE ORVILLE

The Orville 3 è prodotto dalla 20th Century Fox Television e dalla Fuzzy Door Productions. Seth MacFarlane è il produttore insieme a Brannon Braga, David A. Goodman, Jason Clark, Jon Cassar, Cherry Chevapravatdumrong, Tom Costantino e Howard Griffith. Fungono da produttori esecutivi Alana Kleiman, Andi Bushell, Dan O’Shannon e Andre Bormanis. Nel cast Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson, Jessica Szohr, Anne Winters e Eliza Taylor.

Gli episodi della nuova stagione saranno in totale 11, meno degli episodi delle precedenti due stagioni, ma di maggiore durata. La regia è curata dai soli Seth MacFarlane e Jon Cassar.

The Orville 3 sarà trasmessa dalla piattaforma Hulu (ove disponibile), qui in Italia ancora non si hanno notizie su chi potrà ospitare lo show.