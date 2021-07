Box Office Italia: I Croods 2 secondo dietro Black Widow nel weekend

La mancanza di sole, o quasi, nel weekend da poco passato ha riportato il pubblico nelle sale cinematografico ed il risultato al Box Office Italia non poteva che risentirne positivamente.

L’incasso complessivo nel weekend di cinema in Italia è valso ben 2.3 milioni di euro, con due film in testa capaci di raccogliere oltre mezzo milione di euro. E’ stato ancora Black Widow il dominatore del Box Office Italia, il suo incasso è stato infatti 868 mila euro, un risultato che non può che essere ritenuto positivo visto il valore della tenuta, solo un -39%. Per il cinecomic Marvel l’incasso complessivo è ora salito a quota 3.6 milioni di euro, il più alto in assoluto dalla riapertura post-pandemica. Da ricordare che Black Widow è attualmente disponibile anche su Disney+ attraverso l’Accesso VIP.

I Croods 2: Una Nuova Era ha esordito in seconda posizione, e lo ha fatto piazzando un incasso da 615 mila euro nel weekend, i quali diventano 744 mila euro se si prendono in considerazione gli incassi del mercoledì. Come altri film per le famiglie, anche I Croods 2 potrebbe ottenere importanti risultati nelle prossime settimane vista la tenuta sempre ottima di tali prodotti.

In terza posizione La Notte del Giudizio per Sempre continua ad ottenere risultati discreti: l’horror ha guadagnato nel weekend altri 261 mila euro, ed ora viaggia a quota 603 mila. A Quiet Place 2 è stato quarto con 60 mila euro, ed un totale di 867 mila, mentre in quinta posizione si è classificato Io Sono Nessuno con 42 mila euro, ed un totale di 126 mila.

