Box Office Usa: trionfo nel weekend per Space Jam 2

Space Jam 2 ha trionfato nel weekend nordamericano all’esordio, il fantasy per famiglie ha infatti incassato oltre 31 milioni nel Box Office Usa.

Nonostante le crescenti preoccupazioni per la variante Delta del Covid-19, le recensioni pressochè negative e l’esordio in contemporanea su HBO Max, il film fantasy per famiglie Space Jam: New Legends è riuscito nell’obiettivo della Warner Bros di vincere il botteghino nordamericano, ma soprattutto farlo con un ottimo incasso. Nel corso dei tre giorni del weekend d’apertura, infatti, il nuovo sequel di Space Jam si è portato a casa un bottino di 31.65 milioni di dollari, con una media per sala molto vicina agli 8 mila dollari (le sale a disposizione tra le tante limitazioni erano quasi 4 mila).

Prima dell’esordio in sala, gli analisti avevano fissato a 20 milioni circa la performance di Space Jam: New Legends, ma evidentemente il pubblico nordamericano ha risposto molto positivamente alla “chiamata alle armi” di LeBron James e company. Nel resto del mondo il film ha portato a casa altri 23 milioni per un totale Worldwide di 54.7 milioni.

Black Widow si è dovuto accontentare del secondo posto dopo aver dominato settimana scorsa il Box Office Usa. Il film Marvel ha raccolto altri 26.25 milioni di dollari (calo -67%), per un totale in dieci giorni di 132.01 milioni. Con gli incassi internazionali del weekend, e quelli legati Disney+, invece, Black Widow ha già raggiunto e superato la quota dei 300 milioni, ed ora viaggia a 324 milioni di dollari.

Nel weekend ha esordito in sala anche Escape Room 2: Gioco Mortale, il cui incasso è stato 8.8 milioni di dollari. Al quarto posto è andato Fast and Furious 9 con 7.62 milioni di dollari, ed un totale di 154.82 milioni. Con gli incassi internazionali il nono capitolo della celebre saga action è salito a quota 591.27 milioni. La quinta posizione, infine, è andata a Baby Boss 2: Affari di Famiglia con 4.72 milioni di dollari, ed un totale di 44.64 milioni.