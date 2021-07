Cannes 74: la Palma d’oro e tutti i vincitori dell’edizione 2021

La Palma d’oro 2021 del Festival di Cannes è andata ieri a Titane, il film diretto da Julia Ducournau, ma a fare rumore è stata ieri la gaffe clamorosa del presidente di giuria Spike Lee.

Nonostante tutta l’attenzione di pubblico e critica sia andata, come è giusto che sia, ai film premiati, la serata di premiazione di Cannes 74 sarà per sempre ricordata grazie alla “buffa” apertura del presidente di giuria Spike Lee, protagonista di una gaffe che per certi aspetti ricorda quella andata in scena qualche anno prima agli Oscars.

In apertura di serata Spike Lee, infatti, ha praticamente annunciato il nome del film che ha vinto la Palma d’oro 2021 (Titane): non ci sarebbe nulla di male se non fosse che l’annuncio avrebbe dovuto essere fatto come conclusione della serata di premiazione. Potete apprezzare la “performance” di Lee qui di seguito:

Dall’alto della sua grande personalità, il regista si è scusato dell’accaduto in questo modo: “In 63 anni di vita ho capito una cosa: è importante dare una seconda possibilità.” L’annuncio, questa volta quello giusto in scaletta, è stato poi proclamato da Sharon Stone.

Gaffe a parte, la kermesse ha premiato con la Palma d’oro una regista donna (Julia Ducournau) dopo ben 28 anni dalla volta in cui a trionfare è stata Jane Campion con Lezioni di Piano. L’Italia non ha festeggiato Nanni Moretti, mentre Marco Bellocchio, come da previsione, ha ritirato la Palma alla carriera. Ma diamo una lettura a tutti i vincitori annunciati durante la serata:

VINCITORI CANNES 74

Palme d’Or: “Titane”

“Titane” Grand Prix: Ghagareman di Asghar Farhadi e Hytti N. 6 di Juho Kuosmanen

Premio della giuria : “Ahed’s Knee” e “Memoria”

: “Ahed’s Knee” e “Memoria” Migliore attrice: Renate Reinsve, “The Worst Person in the World”

Renate Reinsve, “The Worst Person in the World” Miglior attore: Caleb Landry Jones, “Nitram”

Caleb Landry Jones, “Nitram” Miglior regista: Leos Carax, “Annette”

Leos Carax, “Annette” Miglior sceneggiatura: Ryusuke Hamaguchi, “Drive My Car”

Ryusuke Hamaguchi, “Drive My Car” Camera d’Or: “Murina” by Antoneta Alamat Kusijanović

“Murina” by Antoneta Alamat Kusijanović Short Film Palme d’Or : Tian Xia Wu Ya by Tang Yi

: Tian Xia Wu Ya by Tang Yi Special Jury Mention for Short Film: “Ceu de Agosto” by Jasmin Tenucci