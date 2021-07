Bumblebee e Optimus Prime sul set di Transformers: Il Risveglio

Le riprese di Transformers: Il Risveglio, settimo capitolo della celebre saga, sono partite da qualche settimana, proprio per questo non sorprendela comparsa di nuove immagini provenienti dal set.

In maniera particolare in questo articolo daremo una primissima occhiata a due famosi protagonisti della saga, ossia Bunbleebee e Optimus Prime, entrambi immortalati in forma automobilistica. Trovate le foto nel tweet in fondo alla pagine.

Ricordiamo che le riprese del film sono attualmente in corso presso Atwater Downtown e Place Ville Marie a Montreal, in Quebec, Canada.

TRANSFORMERS: IL RISVEGLIO

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Steven Caple Jr, già regista di Creed II. Per quanto riguarda la sceneggiatura, spazio per Darnell Metayer e Josh Peters, i quali hanno lavorato sulla base di una sceneggiatura di Joby Harold. In cabina di produzione il solito Lorenzo di Bonaventura. CAST: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ronb Perlman. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 24 giugno 2022. In Italia nel corso del 2022.

Sweet first looks at the Transformers Designs for the new movie #TransformersRiseoftheBeasts pic.twitter.com/dqL3g0hVn5 — Cris Parker (@3CFilm) July 16, 2021