Ariano International Film Festival: svelati gli ospiti della nona edizione

La direzione di Ariano International Film Festival ha da poco diramato la lista degli ospiti illustri della nona edizione attesa dal 26 luglio al 1° agosto.

A meno di una settimana dalla sua nona edizione, la prima dopo la grave emergenza Covid-19, l’Ariano International Film Festival è pronta ad ammaliare il proprio pubblico, e nel farlo si presenta ai nastri di partenza con ospiti di grande impatto: Federico Moccia, Luca Capuano, Antonio Giampaolo ed il grande mattatore Salvatore Esposito. Ma andiamo nel dettaglio, con il comunicato stampa da poco diffuso:

Gli Ospiti della nona edizione dell’Ariano International Film Festival

Grandi ospiti sono attesi alla nona edizione dell’Ariano International Film Festival, in cartellone dal 26 luglio al 1° agosto 2021, ad Ariano Irpino. A dimostrazione che il cinema e i suoi protagonisti sono pronti a tornare alla carica, dopo il periodo difficile e impegnativo che abbiamo vissuto, e a regalare al pubblico quelle emozioni che solo la settima arte sa dare.

Il 26 luglio alle ore 18,00, nella Villa Comunale/entrata, il produttore della Maestro Production, Antonio Giampaolo, incontrerà il pubblico. Giampaolo è noto nell’ambiente dei videoclip musicali, dove ha raggiunto le vette in pochi anni, diventando uno dei produttori più importanti in Italia. Tra le sue numerose collaborazioni si annoverano i Maneskin, Fedez, Mahmood ed Elisa. Un appuntamento assolutamente unico e imperdibile, per appassionati e semplici curiosi.

Il 27 agosto, Federico Moccia, autore di romanzi apprezzatissimi quali: “Tre metri sopra il cielo”, “Ho voglia di te”, “Scusa ma ti chiamo amore”, oltre che regista e sceneggiatore di serie cult come College e delle recenti commedie Non c’è campo e Universitari – Molto più che amici, incontra il pubblico. L’appuntamento è alle ore 18, alla Villa Comunale di Ariano Irpino, dove gli estimatori dei suoi lavori cinematografici, televisivi e letterari, avranno modo di vedere da vicino il loro beniamino. Sarà un momento senza dubbio emozionante e irripetibile, che lascerà un segno e un ricordo importanti in chi è cresciuto e ha sognato con le storie di Moccia e dei suoi personaggi.

Il 29 luglio, l’attore Luca Capuano incontrerà il pubblico della kermesse. Noto per aver interpretato Adriano Riva in “Centro Vetrine” ed Edoardo Monforte nelle “Tre rose di Eva”, Luca Capuano è un attore molto amato perché ha interpretato ruoli rimasti nel cuore del pubblico televisivo. Appuntamento alle ore 18.00 presso la Villa Comunale.

Fresco del successo di Fargo 4 e conosciuto per il suo ruolo in Gomorra – La Serie, Salvatore Esposito sarà presente all’Ariano International Film Festival, domenica 1° agosto. La giornata conclusiva della kermesse verrà quindi arricchita dalla presenza di uno dei volti più versatili, ricercati e amati del nostro panorama cinematografico e televisivo. In programma due preziosi appuntamenti che lo vedono protagonista: alle ore 18,00 presso la suggestiva Villa Comunale, incontra il pubblico. Coloro che parteciperanno avranno la possibilità di ascoltarlo e ammirarlo dal vivo, ricevendo un assaggio reale della ricchezza e dell’energia di una personalità come la sua. Un’occasione imperdibile per i fan del giovane attore, ma anche per chiunque abbia mai avuto modo di imbattersi in qualcuno dei suoi numerosi e sempre interessanti lavori.

Inoltre, spetterà proprio a Salvatore Esposito presentare i vincitori di questa attesa nona edizione della manifestazione campana. Il 1° agosto alle ore 21,00 si terrà la cerimonia di premiazione in diretta streaming, visibile sui social del festival. La scelta della trasmissione online si deve alla volontà di mantenere alta la guardia e rispettare le norme di sicurezza, imposte dall’attuale stato di emergenza. Al fine di evitare assembramenti e di permettere a tutti i partecipanti di seguire le premiazioni da remoto, l’organizzazione ha così deliberato.

Non resta altro da fare che prendere un calendario e appuntarsi le date: vi aspettiamo all’Ariano International Film Festival dal 26 luglio al 1° agosto 2021… Non mancate!