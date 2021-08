Box Office Usa: la variante Delta rallenta la corsa di The Suicide Squad

La crescente preoccupazione per la variante Delta di Covid-19 ha abbassato notevolmente gli incassi del Box Office Usa, a pagarne le spese è stato The Suicide Squad: Missione Suicida… ma non solo.

Promosso a pieni voti dalla critica mondiale (qui la nostra recensione), The Suicide Squad: Missione Suicida ha vinto il botteghino nordamericano nel suo weekend d’esordio, ma il risultato è stato fortemente frenato dalla rinnovata preoccupazione per l’emergenza pandemica in tutto il Nord America. Il cinecomic DC Films ha raccolto nel weekend 26.5 milioni di dollari, una cifra bel al di sotto delle previsioni (30/35 milioni) paventate solo qualche giorno prima in occasione del record di incassi ottenuto durante le anteprime del giovedì.

Ad affossare le statistiche di The Suicide Squad: Missione Suicida, ovviamente, anche la scelta della Warner Bros di distribuire il film in contemporanea anche su HBO Max, e per giunta anche in maniera gratuita per gli abbonati. Questa “scusante”, unitamente alla preoccupazioni per la variante Delta, non poteva non spingere il film di James Gunn verso un percorso economico abbastanza cupo. Per The Suicide Squad, comunque, resta la soddisfazione di aver ottenuto il maggior incasso per un film vietato ai minori dallo scoppio della pandemia.

Nel Box Office Internazionale il film ha portato a casa 45.7 milioni di dollari, per un totale Worldwide di 72.2 milioni in un solo weekend di programmazione (più eventuali anteprime). Di certo non proprio un risultato da vantarsi per Warner Bros e company.

In seconda posizione Jungle Cruise (qui la recensione) ha perso il 55% degli incassi ottenuti nel weekend d’esordio, piazzando una tre giorni da 15.69 milioni di dollari, l’incasso totale è ora salito a quota 65.31 milioni. La Disney non ha però aggiornato gli incassi ottenuti da Disney+, i quali rimangono ancorati ai 30 milioni del primo weekend. A livello globale gli incassi sono saliti a quota 121.8 milioni.

Il terzo posto del Box Office Usa è andato, inoltre, a Old il cui incasso nel weekend è stato 4.14 milioni di dollari, per un totale di 38.52 milioni. Il cinecomic Black Widow è risultato quarto con 4 milioni di dollari (totale 174.35 milioni), mentre La Ragazza di Stillwater ha chiuso al quinto posto con 2.86 milioni di dollari, per un totale di 10 milioni tondi tondi.