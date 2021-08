Box Office Italia: il primo weekend con Green Pass vinto da The Suicide Squad

Il cinecomic The Suicide Squad: Missione Suicida ha vinto il primo Box Office Italia con obbligo di Green Pass nel nostro paese.

Forte degli incassi ottenuti durante le anteprime del lunedì, martedì e mercoledì, il cinecomic The Suicide Squad: Missione Suicida è riuscito, non solo a vincere il botteghino nazionale, ma anche abbattere “in parte” l’incognita Green Pass, dal 6 agosto obbligatorio nel nostro paese. La Warner Bros, a tal proposito, ha concentrato gli incassi delle anteprime nella prima giornata del weekend (giovedì), così facendo ha caricato oltremodo le statistiche del weekend (giovedì-domenica) in maniera da presentare oggi un punteggio, almeno all’apparenza, lontano dal pericolo flop. Ma in effetti il calo dal 6 agosto c’è stato… ma non solo per la Warner Bros!

Complessivamente tra il venerdì e la domenica, ovvero nei primi giorni dell’innesto del Green Pass, l’incasso del Box Office Italia è stato 759 mila euro, di contro erano stati 1.7 milioni solo una settimana fa, con un calo del 55%. Ciononostante si è trattato della settimana pre-Ferragosto, pertanto un calo degli incassi non poteva che essere normale.

Statistiche complessive a parte, The Suicide Squad: Missione Suicida ha raccolto pertanto 861 mila euro (anteprime incluse), il film lo ricordiamo è stato frenato anche nel Box Office Usa, dove la variante Delta preoccupa maggiormente (qui i dettagli). In seconda posizione Fast and Furious 9 ne ha incassati 317 mila euro, che diventano 1.38 milioni contando tutti gli incassi delle anteprime. In terza posizione si è classificato Jungle Cruise con un incasso di 202 mila euro, ed un totale salito ora quota 1.25 milioni.