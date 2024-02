Brad Pitt potrebbe ricongiungersi con Quentin Tarantino per The Movie Critic, il decimo (ed ultimo?) film del celebre regista.

Questa mattina il The Hollywood Reporter ha riferito che il duo artistico formato da Brad Pitt e Quentin Tarantino potrebbe ricongiungersi una volta ancora dopo Bastardi Senza Gloria (2009) e soprattutto C’era una volta a …Hollywood (Oscar a Pitt come Miglior Attore non Protagonista). La notizia al momento della scrittura non è stata ancora confermata dalle parti in causa.

Attualmente Brad Pitt è impegnato sul set del film sulla Formula 1 di Joseph Kosinski, ed a quanto pare lo sarà per gran parte del 2024, ciò significa che le riprese di The Movie Critic, ammesso che la notizia fosse confermata, potrebbero partire non prima di fine anno, al massimo ad inizio 2025.

The Movie Critic è stato annunciato lo scorso anno, ed a quanto pare sarà il decimo ed ultimo film del regista. Il film dovrebbe essere ambientato – e qui è bene utilizzare il condizionale – negli anni settanta, con protagonista Pauline Kael, una delle critiche cinematografiche più famose di sempre, nonchè consulente della Paramount, grande saggista e scrittrice.

Seguiranno ovviamente nuovi aggiornamenti.