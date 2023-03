The Movie Critic è il titolo del decimo film di Quentin Tarantino

Il regista Quentin Tarantino è pronto a mettere mano alla sua decima, ed a quanto pare ultima, regia con il film The Movie Critic.

A confermare l’indiscrezione, che tra l’altro riferisce che i lavori sul set potrebbero già iniziare nel corso del prossimo autunno, è stato il solito affidabilissimo The Hollywood Reporter. Nessuna conferma, invece, su trama, casting e collaborazioni di produzione e distribuzione è stata inoltre data dalla fonte.

Secondo indiscrezioni, il film potrebbe essere ambientato – e qui è bene utilizzare il condizionale – negli anni settanta, con protagonista Pauline Kael, una delle critiche cinematografiche più famose di sempre, nonchè consulente della Paramount, grande saggista e scrittrice.

Quentin Tarantino ha più volte confermato di voler chiudere con la regia dopo il decimo film (siamo attualmente a nove film diretti), o al massimo al compimento dei 60 anni, cosa quest’ultima che accadrà proprio questo mese. Sarà quindi The Movie Critic il suo ultimo film? Non resta che attendere nuovi dettagli in merito.