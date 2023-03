Amazon Studios ha scelto Jeremy Podeswa come regista dell’episodio pilota di Blade Runner 2099, la serie ambietata nello stesso universo narrativo creato da Philip K. Dick.

Già dietro la macchina da presa per molti episodi di serie di culto come Game of Thrones e Station 11, il regista Jeremy Podeswa metterà mano alla regia di un episodio pilota che si presenta come anello di congiunzione tra Blade Runner 2049, il film di Denis Villeneuve uscito al cinema nel 2017, e gli eventi di questo nuovo show. Podeswa sarà anche produttore esecutivo.

Silka Luisa ha ottenuto il ruolo di showrunner, mentre nel team di produzione ci sarà anche Ridley Scott (regista di Blade Runner) tramite la sua Scott Free Productions, in collaborazione con Michael Green e Andrew Kosove e Broderick Johson, co-fondatori di Alcon Entertainment.

Ecco cosa diceva Vernon Sanders, capo di Amazon Studios, quando ha presentato la serie:

“Il film originale di Blade Runner diretto da Ridley Scott è considerato uno dei film sci-fi più grandiosi e influenti di sempre e siamo entusiasti di introdurre Blade Runner 2099 ai nostri consumatori a livello globale di Prime Video. Siamo onorati di poter presentare questa continuazione della saga di Blade Runner e siamo certi che unendo le forze con Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions e Silka Luisa, che possiede un incredibile talento, Blade Runner 2099 sarà all’altezza dell’intelletto, dei temi e dello spirito dei film che l’hanno preceduta.“

FONTE: SUPERHEROHYPE