In arrivo su Prime Video la serie Blade Runner 2099

Amazon Studios ha dato il via libera alla realizzazione di Blade Runner 2099, una serie che farà da sequel diretto al film diretto da Denis Villeneuve.

Variety ha riferito che il progetto era in via di sviluppo da novembre 2021, e che Ridley Scott (il regista dell’originale Blade Runner) farà parte del team di produzione con la sua Scott Free Productions. In cabina sceneggiativa, ma fungerà anche da showrunner, ci sarà Silka Luisa. Tra i produttori, inoltre, spiccano i nomi di Michael Green e Andrew Kosove e Broderick Johson, co-fondatori di Alcon Entertainment.

Sul progetto Blade Runner 2099, Vernon Sanders, capo di Amazon Studios, ha dichiarato:

“Il film originale di Blade Runner diretto da Ridley Scott è considerato uno dei film sci-fi più grandiosi e influenti di sempre e siamo entusiasti di introdurre Blade Runner 2099 ai nostri consumatori a livello globale di Prime Video. Siamo onorati di poter presentare questa continuazione della saga di Blade Runner e siamo certi che unendo le forze con Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions e Silka Luisa, che possiede un incredibile talento, Blade Runner 2099 sarà all’altezza dell’intelletto, dei temi e dello spirito dei film che l’hanno preceduta.“

Mancano al momento ulteriori dettagli riguardo la trama di una serie che, guardando il titolo, sarà ambientata 50 anni dopo gli eventi narrati in Blade Runner 2049.