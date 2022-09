Disney rimuove dal listino Star Wars: Rogue Squadron

Serata amara per gli amanti dell’universo Star Wars, ed in particolare per tutti coloro che avevano aspettative riguardo Rogue Squadron.

Questa sera Deadline ha riferito che il film affidato inizialmente alla regia di Patty Jenkins è stato ufficialmente rimosso dal calendario delle prossime uscite targate Disney. Secondo la celebre fonte, però, la rimozione del film dal listino potrebbe non significare cancellazione, ma un semplice rinvio a data da definire.

La notizia, anche se abbastanza destabilizzante per i fan Star Wars, non dovrebbe stupire vista la mancanza di aggiornamenti ed il recente addio di Patty Jenkins. In produzione, ad oggi, Disney/Lucasfilm hanno ancora in produzione tre film, uno affidato a Taika Waititi, uno a Rian Johnson ed uno che vede coinvolto il super produttore Kevin Feige.

Con la notizia della rimozione di Rogue Squadron dal listino, sono state annunciate anche le date dei film protagonisti alla D23 Expo: