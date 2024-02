Amy Adams e Jenna Ortega per il nuovo film di Taika Waititi

Le attrici Amy Adams e Jenna Ortega faranno parte del cast di Klara and the Sun, il prossimo film del regista Taika Waititi.

La notizia è stata confermata nella giornata di ieri da varie testate giornalistiche, compreso il The Hollywood Reporter. Klara and the Sun sarà ispirato al romanzo “Remains of the Day e Never Let Me Go” firmato da Kazuo Ishiguro (in Italia come Clara e il Sole); al centro della trama l’amicizia tra una bambina affetta da una malattia rara ed il suo robot da compagnia. La fonte ha riferito che Jenna Ortega darà volto al robot, mentre Amy Adams alla madre della bambina. Il casting è ancora in corso.

L’agenda lavorativa della Ortega è sempre più piena, prossimamente sarà in sala con Beetlejuice Beetlejuice 2024 AD (ieri il primo poster), e tornerà con la seconda stagione di Mercoledì, la serie fantasy di Netflix. La Adams, invece, sarà presto in sala con Nightbitch, un film diretto da Marielle Heller, prodotto da Searchlight Pictures.

Taika Waititi, che come detto sarà il regista del film, è reduce invece dalla regia di Chi Segna Vince.