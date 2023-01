The Flash: poster dalla nona stagione e tre ritorni eccellenti

A meno di un mese dalla messa in onda della nona – ed ultima – stagione di The Flash, l’emittente The CW ha offerto aggiornamenti sugli ultimi episodi della serie.

Oltre alla pubblicazione del poster ufficiale (lo trovate in fondo alla pagina), arrivano conferme (via ComicBook) del ritorno di tre celebri protagonisti dell’ArrowVerse, un ritorno che si paleserà nel corso del nono episodio. A tornare tra i protagonisti, infatti, saranno John Diggle, Wally West e Ramsey Rosso, personaggi rispettivamente interpretati dagli attori David Ramsey, Keyinan Lonsdale e Sendhil Ramamurthy.

THE FLASH (STAGIONE 9)

Nel cast dell’ultima stagione di The Flash saranno presenti Grant Gustin, Candace Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton, Brandon McKnight, e Jesse L. Martin, ma anche Javicia Leslie, la protagonista della serie Batwoman.

La stagione numero 9 conterà solo 13 episodi, e riprenderà il racconto una settimana dopo l’epica battaglia del Team Flash contro l’Anti-Flash nel finale dell’ottava stagione. Ora che il villain è stato sconfitto una volta per tutte, Barry (Grant Gustin) e Iris (Candice Patton) possono finalmente stare vicini meglio e più di prima. Quando un letale gruppo di malviventi guidato da una nuova, potente minaccia scende nelle strade di Central City, Flash e la sua squadra lavorano insieme per sconfiggerli, scoprendo un nuovo mortale avversario determinato a sfidare l’eroica eredità di Barry.

IL POSTER DELL’ULTIMA STAGIONE