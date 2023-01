Canini insanguinati nel logo-titolo ufficiale di Renfield

Universal Pictures ha avviato ufficialmente la campagna promozionale legata all’uscita del film Renfield, il lancio del logo-titolo è il primo passo.

Il logo-titolo è stato lanciato in rete attraverso i canali social di casa Universal e, presumibilmente, sarà l’antipasto del trailer, da molti considerato in dirittura d’arrivo. Ricordiamo che Renfield fa parte dei film più attesi per questo 2023, scelti dalla nostra redazione, trovate a tal proposito il nostro articolo visitando questo indirizzo.

RENFIELD

Il film sarà diretto da Chris McKay, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Ryan Ridley. Lo script originale del film è stato firmato da Robert Kirkman, qui anche in cabina di produzione con la Skybound Entertainment insieme a David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst. NEL CAST: Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, Ben Schwartz, Shohreh Aghdashloo. L’uscita nelle sale Usa è fissata per il 14 aprile 2023.

TRAMA

Nel romanzo di Bram Stoker il famigerato Conte Dracula assoggetta un uomo caduto in disgrazia e rinchiuso in manicomio. Renfield, questo il suo nome, con la speranza di ottenere la vita eterna da Dracula si mette a completa disposizione del mostro, finendo tra l’altro per mangiare insetti e piccoli animaletti credendo di poter consumare la loro forza vitale.

IL LOGO-TITOLO DEL FILM (via Twitter)