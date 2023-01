Evil Dead Rise: in Italia si intitolerà La Casa – Il Risveglio del Male, ecco il poster

La divisione nazionale della Warner Bros ha avviato ufficialmente la campagna promozionale per il nostro paese di Evil Dead Rise, il cui titolo italiano sarà La Casa – Il Risveglio del Male.

In attesa del primo trailer, sarà rilasciato oggi presumibilmente anche in italiano, il film è stato presentato al pubblico del Belpaese con il titolo ufficiale, il poster e la data di lancio “esclusivamente” nelle sale, ossia il 20 aprile 2023, il giorno prima dell’uscita USA. A tal proposito va ricordato che negli USA La Casa – Il Risveglio del Male sarà distribuito in contemporanea tra HBO e Cinema a partire dal 21 aprile.

LA CASA – IL RISVEGLIO DEL MALE

Il nuovo capitolo sarà scritto e diretto da Lee Cronin. Tra i produttori Sam Raimi, Bruce Campbell e Robert Tapert, quest’ultimo come produttore esecutivo. NEL CAST Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Gabrielle Echols, Morgan Davies, Nell Fisher. Al cinema e su HBO Max dal 21 aprile 2023. In Italia solo al cinema a partire dal 20 aprile.

TRAMA

Nel quinto film di Evil Dead, una stanca Beth fa una visita tardiva a sua sorella maggiore Ellie, che sta crescendo tre figli da sola in un angusto appartamento di Los Angeles. La riunione delle sorelle è interrotta dalla scoperta di un libro misterioso nelle viscere dell’edificio di Ellie, che dà origine a demoni indemoniati e spinge Beth in una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre deve affrontare una versione da incubo della maternità.

IL POSTER (VIA TWITTER)