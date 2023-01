Evil Dead Rise: il primo inquietante poster del film

Il lancio del primo trailer di Evil Dead Rise è oramai imminente, e nell’attesa ecco che in rete è approdato il poster ufficiale.

L’amore di una madre per i propri figli può superare ogni problema, o almeno così dovrebbe essere. A guardare il poster del film di Lee Cronin (in fondo alla pagina), l’amore in alcuni casi potrebbe non bastare. Così come per la clip di presentazione del trailer (sarà rilasciato domani), il tema del poster è la famiglia, ma chiaramente non nel senso che tutti abbiamo imparato a conoscere nel corso della nostra vita.

EVIL DEAD RISE

Il nuovo capitolo sarà scritto e diretto da Lee Cronin. Tra i produttori Sam Raimi, Bruce Campbell e Robert Tapert, quest’ultimo come produttore esecutivo. Le riprese si stanno tenendo in Nuova Zelanda. Al cinema e su HBO Max dal 21 aprile 2023. NEL CAST Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Gabrielle Echols, Morgan Davies, Nell Fisher.

TRAMA

Nel quinto film di Evil Dead, una stanca Beth fa una visita tardiva a sua sorella maggiore Ellie, che sta crescendo tre figli da sola in un angusto appartamento di Los Angeles. La riunione delle sorelle è interrotta dalla scoperta di un libro misterioso nelle viscere dell’edificio di Ellie, che dà origine a demoni indemoniati e spinge Beth in una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre deve affrontare una versione da incubo della maternità.

IL POSTER