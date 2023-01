Da Prime Video il trailer della seconda stagione di Hunters

Posted on

Vanity Fair ha rilasciato in anteprima esclusiva le primissime foto ufficiali di C’era una volta a Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood), il prossimo film diretto da Quentin Tarantino. Nelle foto spazio per buona parte dei protagonisti della pellicola, tra i quali è possibile scorgere Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino e Margot Robbie.