Durante il panel Universal Pictures del CinemaCon di Las Vegas è stato finalmente presentato al pubblico il primo film della nuova trilogia The Exorcist.

Ospiti sul palco del CinemaCon, il regista David Gordon Green ed il produttore Jason Blum hanno rivelato il titolo del primo film – alla fine sarà una trilogia da 400 milioni di dollari – ma anche la data d’uscita nelle sale. Come ciliegina sulla torna è stato poi mostrato un primo contenuto promozionale che ha suscitato entusiasmo nei presenti.

Il film si intitolerà The Exorcist: Believer, mentre la data d’uscita è il 13 ottobre. Per quanto riguarda la trama, invece, pare che al centro dell’attenzione ci sarà un nuovo caso di possessione demoniaca che, per l’occasione riguarderà due sorelline.

FONTE: EW

THE EXORCIST: BELIEVER

La stretta collaborazione tra Universal Pictures e Peacock è valsa la bellezza di 400 milioni di dollari, con Blumhouse Productions e Morgan Creek in prima linea in chiave produttiva. L’attore Leslie Odom Jr è già a bordo del cast del primo film, così come Ellen Burstyn, la leggendaria interprete del primo The Exorcist nel ruolo della madre di Regan.

The Exorcist (L’esorcista) è approdato al cinema nel lontano 1973 per la regia di William Friedkin. Il film nacque come adattamento del romanzo di William Peter Blatty del 1971. Al Box Office il film raccolse la bellezza di 441 milioni di dollari, divenendo così il film horror con il maggior incasso nazionale in 48 anni. The Exorcist è stato candidato a ben 10 premi Oscar. Altri capitoli sono stati realizzati, compresa una serie tv, ma in nessun caso il successo di critica ed economico è stato eguagliato.