Netflix ha finalmente diffuso online il primo teaser trailer della sesta stagione della serie antologica Black Mirror.

Charlie Brooker è tornato nuovamente a scrivere e produrre per questa nuova stagione, della quale ancora non conosciamo né le trame e né il numero degli episodi da cui sarà composta ma, come abbiamo già riportato, sappiamo comunque di poterci aspettare un maggior numero di capitoli rispetto ai tre della precedente e che la qualità della produzione sarà ancora più cinematografica.

Il trailer, a tal proposito, è estremamente stuzzicante e abbastanza rilevatore, dal momento che contiene numerose scene prese dai diversi episodi.

Black Mirror 6

La nuova stagione è scritta e prodotta da Charlie Brooker. Nel cast Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin, Zazie Beetz.

Black Mirror 6 debutterà su Netflix entro giugno 2023.