Da The CW un nuovo trailer dalla serie tv Gotham Knights

L’emittente The CW ha diffuso in rete il nuovo trailer di Gotham Knights, la serie ispirata ai fumetti DC Comics in arrivo dal prossimo marzo.

Il debutto ufficiale su The CW è stato fissato per il 14 marzo 2023, mentre nessun dettaglio è emerso al momento relativamente al lancio nel nostro paese. Nel trailer l’emittente mostra nuovi interessanti dettagli su una delle serie ambientate nel DC Universe più interessanti in assoluto.

GOTHAM KNIGHTS

La serie prodotta da Berlanti Productions in collaborazione con Warner Bros Television è scritta da Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams. Nel ruolo di showrunner Fiveash e Stoteraux, i quali sono presenti anche come produttori in collaborazione con Greg Berlanti e Sarah Schechter. Abrams sarà co-produttrice esecutiva. Danny Cannon ha diretto e prodotto il pilot insieme a David Madden. NEL CAST: Fallon Smythe, Tyler DiChiara, Olivia Rose Keegan, Navia Robinson, Oscar Morgan, Misha Collins. Su The CW a partire dal 14 marzo 2023.

LA TRAMA

“Batman è morto e, senza il Cavaliere Oscuro a proteggerla, è stata accesa una polveriera a Gotham City. Dopo l’omicidio di Bruce Wayne, il suo figlio adottivo Turner Hayes (Oscar Morgan, De Son Vivant), viene incastrato per aver ucciso l’eroe insieme ai figli di alcuni dei nemici di Batman: Duela (Olivia Rose Keegan, Days of Our Lives), un’imprevedibile combattente e abile ladra nata all’Arkham Asylum e abbandonata da suo padre, Harper Row (Fallon Smythe, grown-ish), acerba ingegnere che conosce bene la strada e può aggiustare qualsiasi cosa, e suo fratello Cullen Row (Tyler DiChiara, The Virgin of Highland Park), un astuto transgender teenager che è stanco di esseere educato e simpatico.

Con il carismatico e premuroso procuratore distrettuale Harvey Dent (Misha Collins, Supernatural), e la polizia di Gotham sulle loro tracce, Turner farà affidamento ad alleati che comprendono la sua migliore amica e formidabile programmatrice Stephanie Brown (Anna Lore, All American), e l’improbabile braccio destro di Batman Carrie Kelley (Navia Robinson, Raven’s Home). Ma i nostri Cavalieri scopriranno presto che c’è una forza più grande e malvagia a lavoro su Gotham City. Questo team di fuggitivi malassortiti devono unire le forze per diventare la prossima generazione di salvatori conosciuti con il nome di Gotham Knights.”

IL TRAILER