Stanotte il trailer della terza stagione di The Mandalorian, ecco il poster

Così come anticipato nel nostro aggiornamento, Disney stanotte rilascerà il trailer della terza stagione di The Mandalorian.

Nell’attesa è stato diffuso in rete il poster ufficiale (lo trovate in fondo alla pagina) che mostra Din Djarin (Pedro Pascal) e Grogu insieme ed impegnati in quella che sembra un’accesa battaglia in volo. Il trailer sarà rilasciato approssimativamente quando in Italia saranno le ore 03:00.

THE MANDALORIAN

Lo showrunner Jon Favreau è il produttore esecutivo insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson, con Karen Gilchrist nel ruolo di co-produttore esecutivo. Tra i registi impegnati dietro la macchina da presa Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez. NEL CAST al momento ufficializzati Pedro Pascal, Carl Weathers, Paul Sun-Hyung Lee e Katee Sackhoff. La terza stagione su Disney+ dal 1° marzo 2023.

TRAMA SERIE: Il Mandaloriano e il Bambino continuano il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada attraverso una galassia pericolosa nell’era tumultuosa dopo il crollo dell’Impero Galattico.

IL POSTER DELLA TERZA STAGIONE