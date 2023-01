La rivista Empire Magazine ha diffuso in rete una nuova foto da Guardiani della Galassia vol. 3, atteso terzo capitolo della saga creata da James Gunn.

La foto in questione mostra l’attore Will Poulter nei panni di Adam Warlock, uno dei personaggi più potenti dell’intero Marvel Universe, e pronto a fare il suo esordio all’interno del Marvel Cinematic Universe di Kevin Feige. All’interno della rivista il regista James Gunn ha anche rilasciato alcune dichiarazioni relative ad Adam Warlock, definendolo un personaggio ancora in stato embrionale, ancora lontano dal massimo splendore noto ai lettori dei fumetti, ma capace di diventare uno dei protagonisti assoluti dell’MCU.

GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3

Il film è stato diretto da James Gunn, il cui nome sarà collegato anche alla sceneggiatura. La produzione è partita il 20 ottobre. Kevin Feige è presente tra i produttori. Nelle sale dal 5 maggio 2023. NEL CAST Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Chukwudi Iwuji.

LA TRAMA

Nel film Marvel Studios Guardiani della Galassia Vol. 3 l’amato gruppo di outsider sembra po’ diverso ultimamente. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l’universo, oltre a proteggere uno di loro. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.

LA NUOVA FOTO