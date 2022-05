The Cw cancella Naomi, Charmed ed altre serie tv

L’emittente televisiva The Cw da tempo sta limitando il suo palinsesto in vista del sempre più probabile passaggio al gruppo Nexstar, pertanto la cancellazione odierna di altre serie tv non deve essere presa come una sorpresa.

Dopo aver cancellato solo alcune settimane fa Batwoman e Legends of Tomorrow, la celebre casa dell’ArrowVerse ha comunicato (via SuperHeroHype) di aver cancellato anche un’altra serie tratta dai fumetti DC Comics, stiamo ovviamente parlando di Naomi. Lo stesso destino è arrivato anche per 4400, Charmed, Roswell: New Mexico e Dynasty.

A detta del network la cancellazione delle serie poc’anzi citate è stata causata al poco appeal con gli ascolti riscontrato durante la scorsa stagione televisiva, ma ufficiosamente sembra essere il passaggio al gruppo Nexstar la causa scatenante di questo ridimensionamento. Sarà nostra premura aggiornarvi sulle nuove strategie dell’emittente The Cw.