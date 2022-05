The Orville: New Horizons – Online l’attesissimo primo full trailer

Hulu ha finalmente da poche ore diffuso online il nuovo poster e il primo full trailer di The Orville: New Horizons, la terza stagione della serie sci fi voluta da Seth MacFarlane allo scopo di omaggiare la saga Star Trek.

Dopo un breve teaser e una fantastica anteprima in cui assistiamo ad una feroce battaglia stellare, ecco finalmente arrivare il nuovo video nel quale appare per la prima volta l’affasciante Anne Winters nei panni dell’Ufficiale Charly Burke. Nel trailer inoltre rivediamo i minacciosi e spietati Kaylon nonché i vecchi nemici Krill, ora probabili nuovi alleati dell’Unione Planetaria [ndr: E9-S2 – Identità P. 2] .

Come vi avevamo anticipato in un nostro precedente articolo, The Orville: New Horizons sarà diffuso qui in Italia da Disney+ a partire dal 2 giugno, questa la comunicazione ufficiale attraverso l’account Istagram del co-produttore Tom Costantino:

THE ORVILLE: NEW HORIZONS

The Orville: New Horizons è prodotto dalla 20th Century Fox Television e dalla Fuzzy Door Productions. Seth MacFarlane è il produttore insieme a Brannon Braga, David A. Goodman, Jason Clark, Jon Cassar, Cherry Chevapravatdumrong, Tom Costantino e Howard Griffith. Fungono da produttori esecutivi Alana Kleiman, Andi Bushell, Dan O’Shannon e Andre Bormanis. Gli episodi saranno in totale 11, meno degli episodi delle precedenti due stagioni, ma di maggiore durata. La regia è curata dai soli Seth MacFarlane e Jon Cassar. Nel cast Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, J. Lee, Mark Jackson, Jessica Szohr, Anne Winters e Eliza Taylor.

Questa la sinossi: The Orville: New Horizons – Stagione 3 – L’epica serie di avventure spaziali di Seth MacFarlane “The Orville” ritorna esclusivamente come serie originale Hulu. Ambientata 400 anni nel futuro, “The Orville: New Horizons” ritrova l’equipaggio della U.S.S. Orville nel proseguire la propria missione di esplorazione, mentre naviga sia nei misteri dell’universo che nella complessità delle relazioni interpersonali. (Per gentile concessione Hulu)

The Orville: New Horizons sarà trasmessa a livello globale, Italia compresa, a partire dal 2 giugno. Disney+ diffonderà la serie nei paesi non serviti dalla piattaforma Hulu, mentre nell’America Latina sarà distribuita da Star+.

Il Poster

Il Trailer