The Batman: il tema musicale di Michael Giacchino e la durata del film

Due nuovi aggiornamenti freschi arrivano dalla campagna promozionale di The Batman, il cinecomic di prossima uscita targato Warner Bros/DC.

Il primo è arrivato nella notte direttamente dal The Hollywood Reporter e riguarda la durata effettiva del film di Matt Reeves. Secondo la celebre fonte, infatti, inclusi i titoli di coda (lunghi circa otto minuti), il film durerà ben 2 ore e 55 minuti. The Batman sarà il film più lungo in assoluto nel franchise Batman (Il Cavaliere Oscuro – il Ritorno dura 2 ore e 44 minuti), e uno dei cinecomic più lunghi di sempre dopo Avengers: Endgame (3 ore e 1 minuto).

Il secondo aggiornamento, invece, riguarda il tema musicale firmato da Michael Giacchino che, a quanto pare, è stato presentato dallo stesso autore attraverso l’account Youtube di WaterTower Music. (Trovate il video in fondo alla pagina).

THE BATMAN

PRODUZIONE: Il film è scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, e Barry Keoghan. DISTRIBUZIONE: Nelle sale americane dal 4 marzo 2022. In Italia dal 3 marzo.

TRAMA: The Batman è un thriller tagliente e pieno d’azione che ritrae Batman nei suoi primi anni, mentre lotta per bilanciare la rabbia con la rettitudine morale e indaga su un inquietante mistero che ha terrorizzato Gotham. Robert Pattinson offre un ritratto crudo e intenso di Batman come un vigilante disilluso e disperato risvegliato dalla consapevolezza che la rabbia che lo consuma non lo rende migliore dello spietato serial killer a cui sta dando la caccia.