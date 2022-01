Pamela Anderson e gli altri protagonisti di Pam & Tommy nei nuovi poster

Questa mattina Disney+ ha diffuso i characters poster italiani di Pam & Tommy, la serie limitata in arrivo sulla celebre piattaforma digitale dal 2 febbraio.

I poster (tutti in fondo alla pagina) mostrano volti dei protagonisti, compresi quelli di Pamela Anderson (Lily James) e Tommy Lee (Sebastian Stan), accanto alla famosa videocassetta che fa da focus alla serie creata da Rob Siegel e DV DeVincentis. Nei giorni scorsi Disney+ ha diffuso anche il full trailer italiano, potete rivederlo a questo nostro indirizzo.

PAM & TOMMY

Gli executive producer di Pam & Tommy sono Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver e Alex McAtee per Point Grey; Megan Ellison, Sue Naegle e Ali Krug per Annapurna. La serie è scritta dagli executive producer Rob Siegel e DV DeVincentis e diretta dall’executive producer Craig Gillespie. Anche Dylan Sellers, Dave Franco, Chip Vucelich e Sarah Gubbins sono executive producer. Su Star, all’interno di Disney+, dal 2 febbraio 2022.

Ambientata nei primi tempi della diffusione di Internet, quando ancora non c’erano regole, Pam & Tommy è basata sull’incredibile storia vera del sex tape di Pamela Anderson (Lily James) e Tommy Lee (Sebastian Stan). Rubato dalla casa della coppia da un operaio scontento (Seth Rogen), il video si trasformò da semplice curiosità, attraverso scambi clandestini di videocassette, a un vero e proprio scandalo mondiale quando arrivò sul web nel 1997. La serie originale composta da otto episodi è una storia d’amore, di crimine nonché un racconto ammonitore che esplora il rapporto tra privacy, tecnologia e celebrità, rintracciando le origini della nostra attuale era della Reality TV in un nastro rubato visto da milioni di persone, che in realtà era destinato solo ai due protagonisti.