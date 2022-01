Online il nuovo trailer italiano di La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley

Posted on

Il weekend d’esordio nordamericano di Spider-Man: No Way Home è entrato nella storia del Box Office Usa, e non solo per il cosiddetto periodo pandemico. Contro ogni possibile previsione, il cinecomic Marvel/Sony ha raccolto la bellezza di 253 milioni di dollari nei suoi tre primi giorni di programmazione nordamericana, con circa 20 milioni di biglietti