Taylor Swift arriva su Diseny+ dal 15 marzo

É l’artista dei record, e lo ha dimostrato anche ai Grammy, Taylor Swift e il suo film concerto Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version) arriva dal 15 marzo in esclusiva su Disney+.

Per la prima volta in versione integrale, Taylor Swift | The Eras Tour, include il brano “Cardigan” e quattro ulteriori canzoni acustiche. Diretto da Sam Wrech, il film concerto ha già incassato più di 260 milioni di dollari al botteghino mondiale, diventando l’incasso più alto di tutti i tempi per un live concert distribuito nelle sale cinema.

