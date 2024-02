Knuckles: il trailer della serie spin-off di Sonic 2

Paramount+ ha da poco condiviso in rete il primo spettacolare trailer di Knuckles, la serie ibrida live action/CGI che farà da spin-off a Sonic 2.

In arrivo sulla piattaforma digitale dal 26 aprile, i sei episodi dello show faranno da ponte narrativo tra Sonic 2 – Il Film ed il terzo capitolo “Sonic the Hedgehog 3” programmato nelle sale a partire dal 20 dicembre 2024. Nella serie, Knuckles (ancora doppiato in originale da Idris Elba) vive la sua vita da terrestre allenando il vice-sceriffo Wade Whipple (Adam Pally).

Knuckles: la serie.

Jeff Fowler ha diretto il pilot ed è il produttore esecutivo della serie prodotta da Paramount Pictures e Sega of America. I registi degli episodi sono: Ged Wright, Brandon Trost, Jorma Taccone e Carol Banker.

Nel cast Adam Pally (Happy Endings, The Mindy Project) riprende il ruolo di Wade Whipple. I personaggi ricorrenti sono: Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Julian Barratt (Mindhorn), Scott Mescudi (Don’t Look Up) ed Ellie Taylor (Ted Lasso). Le guest star sono: Rory McCann (Game of Thrones) e Tika Sumpter che riprende il ruolo di Maddie. Infine Ben Schwartz e Colleen O’Shaughnessey offrono nuovamente le loro voci a Sonic e Tails.

TRAMA: Nella serie, Knuckles accetta di addestrare Wade come suo protetto e di insegnargli le vie del guerriero Echidna.

La serie sarà su Paramount+ a partire dal 26 aprile 2024.