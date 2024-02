Inside Out 2: il team di emozioni nel nuovo teaser trailer

Disney ha diffuso in rete il nuovo teaser trailer di Inside Out 2, sequel del successo animato targato Pixar Animation Studios.

Con una data di lancio teatrale confermata ieri, durante l’assemblea degli azionisti Disney, il film d’animazione diretto da Kelsey Mann si candida come uno dei film più attesi dell’intero 2024, non fosse altro per il successo raggiunto dal primo capitolo nel 2015 (Oscar come Miglior Film d’Animazione e oltre 850 milioni di dollari incassati al Box Office Worldwide).

Inside Out 2: il film.

Diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen, Inside Out 2 arriverà nel 2024 nelle sale italiane. Nella versione originale del film, Maya Hawke presta la propria voce ad Ansia, insieme a Amy Poehler nel ruolo di Gioia, Phyllis Smith in quello di Tristezza, Lewis Black in quello di Rabbia, Tony Hale in quello di Paura e Liza Lapira in quello di Disgusto.

TRAMA: Il film Disney e Pixar Inside Out 2 torna nella mente dell’adolescente Riley proprio quando il quartier generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove Emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un’attività di successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia. E sembra che non sia sola.

Il film sarà distribuito in sala a partire dal 14 giugno 2024.