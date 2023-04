L’attesissimo Super Mario Bros – Il Film ha stravinto il Box Office Italia nel weekend di Pasqua, domani i dati di Pasquetta.

Così come accaduto negli USA, il film ispirato al celebre videogame su console si è concesso qui in Italia un weekend pasquale di grande impatto, con incassi ben oltre le aspettative. Secondo i dati offerti da Cinetel, infatti, Super Mario Bros ha incassato nel weekend una cifra stimata di 5.71 milioni di euro, che sale a 6.97 milioni in cinque giorni (il film ha esordito in sala mercoledì). Statistiche alla mano, la prima quattro giorni raccolta dall’eroe delle console è da considerare il migliore del 2023, ma anche uno dei migliori dallo scoppio della pandemia.

In seconda posizione Air – La storia del grande salto ha esordito con una cifra stimata di 1.03 milioni di euro (1.06 milioni in cinque giorni), John Wick 4 ha invece centrato il terzo posto con un nuovo incasso da 578 mila euro, ed un totale di 4.63 milioni. Nel resto della classifica del Box Office Italia si registra il quarto posto di Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri con 550 mila euro (totale 1.95 milioni), ed il quinto dell’altra new entry “I Tre Moschettieri: D’Artagnan” con un incasso di 296 mila euro.