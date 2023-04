Il poster ed una nuova foto da Resident Evil: Death Island

E’ approdato in rete un nuovo poster di Resident Evil: Death Island, il nuovo film d’animazione ispirato al celebre franchise videoludico.

Il nuovo poster, così come una foto esclusiva scovata in rete, mostra in fila Chris Redfield, Jill Valentine, Leon Kennedy, Claire Redfield e Rebecca Chambers mentre cercano di unire le forze qualunque sia il villain di questo nuovo appuntamento animato. Con il nuovo poster è noto da oggi che Resident Evil: Death Island sarà distribuito in Giappone a partire dal 7 luglio. Nessun dettaglio ancora sulle date relative ai mercati internazionali.

IL TEASER TRAILER DEL FILM

IL FILM

Diretto da Eiichiro Hasumi (Assassination Classroom), da una sceneggiatura di Makoto Fukami (Psycho-Pass), Death Island segue l’agente Leon S. Kennedy in missione per salvare il dottor Antonio Taylor dopo che è stato rapito. Tuttavia, una donna misteriosa blocca il suo inseguimento iniziale. Nel frattempo, Chris Redfield sta indagando su un’epidemia di zombi a San Francisco, dove non è possibile identificare la causa dell’infezione. L’unica cosa che le vittime hanno in comune è che hanno visitato l’isola di Alcatraz di recente. Seguendo quell’indizio, Chris e la sua squadra si dirigono verso l’isola, dove li attende un nuovo orrore.

IL POSTER

LA FOTO