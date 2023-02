La saga Resident Evil non sembra ancora aver chiuso con Hollywood, ed il teaser trailer (via IGN) del film animato Death Island ne è la prova.

Dopo il poco apprezzabile film animato in quattro parti Infinity Darkness e la serie live-action cancellata da Netflix, infatti, la Sony ha oggi presentato al mondo un nuovo interessante progetto animato. Il film, come anticipato, si intitolerà Resident Evil: Death Island e sarà sequel diretto di Vendetta, uno dei progetti animati più apprezzati in assoluto dai fan.

IL FILM

Diretto da Eiichiro Hasumi (Assassination Classroom), da una sceneggiatura di Makoto Fukami (Psycho-Pass), Death Island segue l’agente Leon S. Kennedy in missione per salvare il dottor Antonio Taylor dopo che è stato rapito. Tuttavia, una donna misteriosa blocca il suo inseguimento iniziale. Nel frattempo, Chris Redfield sta indagando su un’epidemia di zombi a San Francisco, dove non è possibile identificare la causa dell’infezione. L’unica cosa che le vittime hanno in comune è che hanno visitato l’isola di Alcatraz di recente. Seguendo quell’indizio, Chris e la sua squadra si dirigono verso l’isola, dove li attende un nuovo orrore.

Resident Evil: Death Island sarà distribuito quest’estate in tutto il mondo (Giappone escluso), seguiranno ovviamente nuovi dettagli a riguardo.

IL TEASER TRAILER