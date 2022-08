Netflix ha cancellato la serie Resident Evil dopo una sola stagione, la decisione è stata confermata poche ore fa.

“Colpita a morte” dalle pesanti critiche di stampa e pubblico, e lontana dalla top 10 dei programmi più visti su Netflix, la serie Resident Evil non è stata rinnovata per una nuova stagione. La serie subirà pertanto lo stesso destino di tante altre serie prima pubblicizzate in maniera straordinaria dal colosso dello streaming, e poi spedite nel dimenticatoio dopo le prime difficoltà.

Avete letto la nostra recensione della prima – ed unica – stagione diffusa su Netflix dal 14 luglio scorso? Fatelo a questo indirizzo.

RESIDENT EVIL

La serie Resident Evil ha contato su una prima stagione da 8 episodi, con collaborazione stretta tra Capcom, Netflix e Constantin Film. Nel ruolo di showrunner spazio per Andrew Dabb (co-creatore Supernatural), mentre Bronwen Hughes (da The Walking Dead) si è occupato della regia. NEL CAST Lance Reddick, Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph, Paola Nunez.

TRAMA: Anno 2036 – 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un’apocalisse globale, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo dominato dagli infetti assettati di sangue e da creature folli. In questa carneficina assoluta, Jade viene tormentata dal suo passato a New Raccoon City, dalle spaventose connessioni del padre con la Umbrella Corporation, ma soprattutto da cosa è accaduto alla sorella, Billie.”