Le avventure di Super Mario Bros al cinema non sono assolutamente terminate, anzi nel 2026 ne arriveranno di altre.

Durante l’annuale “Mario Day“, l’evento dedicato alla celebre saga videoludica, i piani alti di Illumination Entertainment e Nintendo hanno annunciato congiuntamente (via Variety) che un nuovo film Super Mario Bros sarà distribuito nelle sale a partire dal 3 aprile 2026.

“Anche questa volta, lo staff di Illumination e Nintendo stanno lavorando insieme. Stiamo pensando di ampliare ulteriormente il mondo di Mario, con una storia brillante e divertente. Ci auguriamo che non vediate l’ora di vederlo!”

Nessun dettaglio sulla trama è stato al momento rivelato, ma ciononostante non è stata usata la parola “sequel”. In cabina di regia torneranno Aaron Horvath e Michael Jelenic, e alla sceneggiatura ancora una volta Matthew Fogel. Il nuovo Super Mario Bros sarà co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo, e distribuita in tutto il mondo da Universal Pictures. Ovviamente Chris Meledandri (CEO di Illumination) sarà produttore.

Il primo film si è rivelato una vera e propria rivelazione nel corso del 2023. L’incasso maturato a fine corsa nel Box Office è stato 1,36 miliardi di dollari, più altri 75 milioni arrivati dal mercato PVOD. Questa è la nostra recensione di Super Mario Bros – Il Film.