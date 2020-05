Summertime è stato rinnovato per una seconda stagione

La seconda stagione di Summertime è ufficiale. Il colosso dello streaming Netflix ha reso noto l'intenzione di andare avanti con la serie italiana.

Dopo le parole positive di Riccardo Tozzi di Cattleya (qui), Netflix ha confermato ufficialmente la realizzazione di una nuova sessione episodica.

Ecco il comunicato ufficiale:

Dopo il successo della prima stagione, Netflix conferma che Summertime, la serie originale italiana prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios –, tornerà per una seconda stagione. Confermato il cast principale che ha conquistato il cuore del pubblico nella prima stagione: Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini) e Blue (Alicia Ann Edogamhe). Al loro fianco, nei ruoli adulti, anche Isabella (Thony), mamma di Summer e Blue, e Maurizio (Mario Sgueglia), papà di Ale.

La prima stagione di "Summertime" è ambientata sulla riviera romagnola nel corso dei mesi estivi e, dalle notizie che circolano anche la seconda stagione potrebbe ripercorrere lo stesso arco temporale per la nuova storia.

Ad oggi non ci sono notizie per la ripresa dei set di lavori già incorso e, interrotti dall'emergenza sanitaria, per questo non sappiamo quando potranno prendere il via le riprese per la seconda stagione di "Summertime". Inoltre, non abbiamo conferme sull'esistenza di una sceneggiatura già pronta ma, le dichiarazioni di Tozzi fanno ben sperare tutti i fan delle serie che ha allietato molti giovani spettatori in questo periodo di lockdown.

In attesa di scoprire la decisione di Netflix, leggete la nostra recensione alla prima stagione di "Summertime".