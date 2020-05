Summertime: Cattleya è pronta per la seconda stagione

"Summertime", la teen serie prodotta da Cattleya, sta raccogliendo un ottimo riscontro anche all'estero, grazie alla sua distribuzione sulla piattaforma Netflix.

Forte di questo successo la casa di produzione italiana Cattleya si sta convincendo nel voler realizzare una seconda stagione per "Summertime".

Riccardo Tozzi, Presidente di Cattleya, ha infatti dichiarato in un'intervista a Deadline che, qualora Netflix desse il via libera, la produzione italiana è pronta a mettersi a lavoro per il proseguimento di una seconda stagione per "Summertime".

«La prima stagione è stata un successo e sono piuttosto sicuro che faremo un seguito. Siamo pronti ma dipende da Netflix. Nel caso, dovremmo girarla in estate, come suggerisce il titolo».

La prima stagione di "Summertime" è ambientata sulla riviera romagnola nel corso dei mesi estivi e, dalle notizie che circolano anche la seconda stagione potrebbe ripercorrere lo stesso arco temporale per la nuova storia.

Ad oggi non ci sono notizie per la ripresa dei set di lavori già incorso e, interrotti dall'emergenza sanitaria, per questo non sappiamo quando potranno prendere il via le riprese per la seconda stagione di "Summertime". Inoltre, non abbiamo conferme sull'esistenza di una sceneggiatura già pronta ma, le dichiarazioni di Tozzi fanno ben sperare tutti i fan delle serie che ha allietato molti giovani spettatori in questo periodo di lockdown.

In attesa di scoprire la decisione di Netflix, leggete la nostra recensione alla prima stagione di "Summertime".