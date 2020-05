Empire Magazine celebra il Cinema con due copertine straordinarie

In un momento cupo e triste per il mondo del cinema, dovuto a causa dell'emergenza Covid-19, il magazine Empire ha deciso di rendergli omaggio con due copertine davvero speciali.

Nella prima copertina la rivista celebra le sale cinematografiche - chiuse in tutto il mondo per l'emergenza da Coronavirus - pensandone ad una interamente occupata da icone hollywoodiane di ogni genere. Sugli splendidi sediolini disegnati da Bill McConkey è possibile scorgere personaggi raccolti da franchise quali Terminator, Avatar, James Bond, Marvel Cinematic Universe, ma anche Indiana Jones, Ghostbusters e tanti altri.

Nella seconda copertina, invece, omaggia alcune sequenze iconiche tratte da film quali Mission: Impossible, La La Land, Black Panther, Up e ET - L'extraterrestre.

Non c'è che dire, in un periodo così difficile per l'industria hollywoodiana, certi omaggi non possono che fare bene in vista della ripresa.

ECCO LE COVER