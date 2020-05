I sequel di Avatar conteranno su un budget da 1 miliardo?

Le riprese dei sequel di Avatar potrebbero presto ripartire, ma a fare notizia in questi giorni è la voce relativa all'ipotetico budget messo a disposizione per la massiccia produzione.

Attraverso un report di Deadline, infatti, pare che il budget messo a disposizione di James Cameron per i sequel di Avatar dovrebbe aggirarsi intorno al miliardo di dollari. La fonte non specifica la suddivisione ma, trattandosi di 4 sequel, l'idea potrebbe essere di 250 milioni di dollari a film, cifra in linea col primo film (240 milioni di dollari). Ovviamente si tratta di un report non confermato, pertanto è lecito non prendere tale informazione come veritiera al 100%.

Nel frattempo, all'interno dello stesso report si parla di un ritorno alle riprese, e questo perchè il governo neozelandese sta varando le linee guida per ottenere un protocollo di sicurezza anti Covid-19. Rimanete connessi sulle nostre pagine per ulteriori aggiornamenti in merito.

AVATAR 2

PRODUZIONE : Avatar 2 sarà stato diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita.

: Avatar 2 sarà stato diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita. CAST : Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh.

: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh. TRAMA : Non Definita.

: Non Definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021.

AVATAR 3

PRODUZIONE : Avatar 3 sarà stato diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita.

: Avatar 3 sarà stato diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita. CAST : Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh.

: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh. TRAMA : Non Definita.

: Non Definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 22 dicembre 2023.