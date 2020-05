Lo spin-off di American Horror Story è stato ufficializzato

L'emittente FX ha confermato ufficialmente lo sviluppo di American Horror Stories, spin-off della celebre serie antologica creata da Ryan Murphy.

L'avvio dei lavori per American Horror Stories è stato annunciato all'interno di una programmazione molto più ampia. A tal proposito FX ha scelto di rendere noti i propri piani per la stagione 2021, confermando anche i rinnovi di Better Things, di It’s Always Sunny In Philadelphia e della docuserie The Weekly.

Non ci sono ancora dettagli riguardo la trama relativa allo spin-off.

Riguardo le riprese della decima stagione di American Horror Story sono state confermate le presenze nel cast di Kathy Bates, Sarah Paulson, Evan Peters e Billie Lourd, ed ancora Leslie Grossman, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock. Tra le new entry c’è Macaulay Culkin che debutterà nell’universo di American Horror Story.

